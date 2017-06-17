В Омске в торговом центре сливную трубу засунули в унитаз

Житель Омска поделился снимками, на которых показал устройство канализации в одном из торговых центров. Вместо нормальной системы водоотведения администрация заведения решила направить трубу прямо в унитаз.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» пользователь опубликовал два снимка, сделанных им в туалете торгово-развлекательного центра «АТ-Маркет». Он уточнил, что уборная комната находится в кинотеатре. «Оригинальное решение по канализации», - прокомментировал фотографии автор. На снимках видно гофрированную трубу, направленную в один из писсуаров.

Пользователи Сети полагают, что на фотографии показаны временные меры со стороны администрации торгового сайта, которые будут исправлены при первом удобном случае. Возможно, слив просто сломан и требует ремонта. Другие отметили, что туалет находится на верхнем этаже, а показанная труба идет с крыши. Остальным показалось странным желание автора фотографировать подобные вещи при походе в туалет.