Эксперты дали советы, как увеличить продолжительность работы аккумулятора Galaxy S9 и S9+

Эксперты дали советы, как сделать, чтобы смартфоны Galaxy S9 и S9+ работать дольше. Рекомендации специалистов позволят пользователям не так часто думать про подзарядку девайсов, как сообщает VladTime.

Разработчики Galaxy S9 добавили в аккумулятор специальные микросхемы для повышения энергоэффективности и увеличения времени работы. Однако многим пользователям этого не достаточно. Эксперты отмечают, что этого добиться можно, используя специальные способы. Например, есть программы, которые тратят много энергии.

У Android имеются функции, что позволяют понять, какие приложения особенно влияют на уменьшение заряда аккумулятора. Так можно определять программы, которые стоит отключить, пока они не нужны. Также есть вариант уменьшать уровень яркости и разрешения экрана, когда это не крайне необходимо. Нужно чистить смартфоны антивирусными программами, поскольку зловреды используют ресурсы гаджетов, и уменьшают время подсветки телефона.