СМИ США объявили предком истребителя F-15 советский Як-141

Во время разработки американского истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II использовались наработки советского Як-141. Об этом пишет издание Task & Purpose.

По словам журналистов, программа Joint Strike Fighter, заменяющая военные самолеты США на F-35, содержит некоторую долю "российской ДНК". В частности, дело касается двигателей для вертикального взлета и посадки. СМИ отмечает, то как только F-35 появился на вооружении у американцев, Россия отказалась от Як-141. При этом в технологическом плане F-35 отличается от советской разработки аэродинамическим профилем и способом стабилизации.

Task & Purpose пишет, что в 1990-х годах организация Lockheed Martin тесно общались с ОКБ Яковлева. Американский производитель получил возможность изучить техническую документацию и прототипы Як-141. Российские конструкторы согласились на сотрудничество с позволения правительства в условиях отсутствия спроса на модель. А вскоре после изучения Як-141 американские представители заменили X-35 на F-35 в проекте JSF. Авторы предполагают, что таким образом США не стремились помочь РФ вывести самолет на экспорт. Вероятно, сотрудничество маскировало покупку важной информации о Як-141. В первую очередь, концепции вертикального взлета и посадки, созданной и доработанной за многие годы испытаний.