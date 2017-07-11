Появились подробности запуска приложений Linux в Chrome OS

Инсайдеры представили подробности проекта Google по запуску приложений Linux в Chrome OS. Эксперты сделали предположение о том, какой будет архитектура проекта.

Название разработки – Crostini. Она будет функционировать под управлением Linux VM на Chrome OS. Эксперты отмечают, что запускать приложения Chrome OS можно и без специальных разработок, но это достаточно сложно и чревато повреждением безопасности устройства.

По мнению Кирана Миямото из сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, архитектура Crostini будет виртуализированной с гостевым контейнером для Linux. Соответственно, функция будет нацелена только на разработчиков и системных администраторов. Также Миямото отметил, что частично опция может не работать с устройствами, где старые версии ядер, как сообщает «Версия.Инфо».