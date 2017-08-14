Apple планирует вернуть разъем для наушников в iPhone

В Сети появилось видео, на котором показана еще не вышедшая в продажу модель iPhone SE 2. Внимание любителей техники Apple привлекло наличие разъема для наушников.

Поклонники iPhone были удивлены, когда компания решила оставить только беспроводной вариант подключения гарнитуры. Многим такой подход Apple показался неправильным и ограничивающим в выборе наушников.

В Сети появилась видеозапись, демонстрирующая iPhone SE второго поколения. Несмотря на низкое качество ролика, все равно можно заметить несколько особенностей новой модели. Устройство, подобно флагманским iPhone, представлено в стеклянно-металлическом корпусе. Скорей всего это сделано для того, что бы телефон смог поддерживать функцию беспроводной зарядки, а также имел более свежий внешний вид.

Но больше всего внимание привлек разъем для наушников. Многим пользователям его возвращение придётся по вкусу. Эксперты полагают, что это именно то решение, которое стоило принять Apple сразу после выпуска iPhone 7.