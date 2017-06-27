В «Одноклассниках» появился первый безопасный магазин с товарами из Китая

В социальной сети «Одноклассники» впервые в России начнет функционировать маркетплейс с товарами из Китая. В рамках «Одноклассником» покупатель сможет выбрать, оплатить, получить и даже оставить отзыв на товар, за обзоры можно зарабатывать деньги, а безопасность покупок гарантируется социальной платформой.

Разработчики уверяют, что все покупки в таком магазине будут безопасными, там как если товар не будет получен или его качество будет плохим, соцсеть возместит обманутому покупателю весь ущерб. Маркетплейс в «Одноклассниках» является уникальной возможностью для пользователей, помимо покупок и выгодных приобретений они получают возможность зарабатывать деньги на своих отзывах.

Пользователи, купившие товары в данном магазине, могут оставлять на него отзывы или видеообзоры. Администраторы групп и сообществ получают возможность составлять каталоги товаров и продвигать их среди пользователей. В результате, и те и другие могут зарабатывать деньги, если товары, обсуждаемые ими, начнут продаваться.

Интернет-магазин от «Одноклассников» уже доступен как в полноценной, так и в мобильной версиях. Разработчики указывают на то, что магазин будет развивать электронную коммерцию и поможет развивать «смешанную реальность», когда пользователи могут получать и реальные услуги, и реальные доходы, пользуясь при этом социальной сетью.