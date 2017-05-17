Роскомнадзор назвал ошибкой блокировку IP-адресов социальных сетей‍

Роскомнадзор назвал ошибкой блокировку IP-адресов некоторых российских и зарубежных социальных сетей‍. В ведомстве объяснили, что ни один из пострадавших адресов не был направлен для ограничения доступа операторам связи, и теперь все они от него свободны.

Утром 27 апреля 2018 года владельцы 180 IP-адресов таких социальных сетей как Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники" и некоторых других обнаружили, что их адреса заблокированы. Это было связано с внесением их в реестр запрещенных сайтов. Такая мера сразу вызвала переполох во всем мир, так как пострадали не только российские пользователи, но также и зарубежные.

Вскоре после этого на официальной странице Роскомнадзора в Facebook появилось сообщение с комментарием по поводу сложившейся ситуации. Кажется, говорить в ведомстве на эту тему не особо хотели, так как отметили, что это пришлось сделать из-за многочисленных новостей СМИ. В публикации указано, что блокировка IP-адресов социальных сетей‍ произошла из-за технологических особенностей работы системы. В свою очередь, комментаторы данного сообщения таким объяснением сыты не остались. По их словам, комментарий Роскомнадзора абсолютно не информативен. Кроме того, один из пользователей сети попросил разблокировать Nvidia Geforce Experience, пострадавший как и многие другие сервисы в борьбе ведомства с Telegram.