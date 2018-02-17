С помощью VR-куртки от Disney можно почувствовать прикосновения через интернет

Компания Disney разработала куртку виртуальной реальности. Теперь объятия людей на расстоянии станут возможными. Благодаря этой куртке можно почувствовать тактильные прикосновения через интернет.

VR-куртка позволяет нам чувствовать то, чего на самом деле нет, с помощью вибрации и давления. Суть в том, что внутри куртки находятся 26 специальных отсеков, в каждом из которых в свою очередь находится по вибромотору. Работает это так, что эти отсеки способны надуваться с совершенно разной скоростью, а это в свою очередь оказывает на наше тело давление.

За счет этого человек может почувствовать объятия через интернет или ощутить дождь, под который якобы попал, да даже в снежки поиграть можно будет, получив ощущения от того, что в тебя и правда будто попали комком снега.

Есть преимущество и для поклонников Marvel. Они смогут будто превратится в Халка, почувствовав как их тело становится все больше.