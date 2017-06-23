Эксперт: Блокировка Telegram – подготовка к кибервойне

Эксперт из компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал комментарии по ситуации с блокировкой Telegram. Аналитик уверен, что внесение множества IP-адресов в «черные списки» Роскомнадзора является подготовкой к кибервойне.

Аналитик Эльдар Муртазин назвал происходящее вокруг блокировки Telegram «дымовой завесой». По мнению эксперта, заблокировать мессенджер можно гораздо проще, но под эгидой борьбы с сервисом «на прочность» проверяются более крупные компании. В ходе борьбы с Telegram в реестр запрещенных адресов попадают адреса Google, Microsoft и других.

Эксперт уверен, что такими действиями Россия осуществляет подготовку к кибервойне, проверяя, как быстро можно нанести кибер-удар или же несколько возможно отразить атаки в Сети. Через блокировку адресов специалисты смотрят, насколько оперативно реагируют компании и как на их работу влияет сбой в работе ключевых инфраструктурных элементов.

Данные знания, полученные при блокировке работы компаний, могут быть использованы как для нападения, так и для защиты от возможных атак извне. Так, считает Муртазин, под эгидой борьбы с Telegram ведется подготовка, некие учения, перед кибервойной.

По словам аналитика, Telegram уже в скором времени будет работать как и прежде, так как «учения» уже заканчиваются. В Роскомнадзоре уже отметили, что в борьбе с мессенджером не будут блокироваться IP-адреса крупных компаний, так как это приводит к сбоям в работе множества сервисов в России.