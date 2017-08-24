Колонка от Amazon научит спасаться от «чужого»

Голосовой помощник Alexa получил уникальный «скилл», который будет доступен только один день – 26 апреля, когда компания 20th Century Fox отмечает День Чужого. Сегодня Alexa поможет от него спастись.





На один только день Alexa стал гидом в увлекательной компьютерной игре. Поскольку разработка приурочена к тематике франшизы, то и смысл игры полностью повторяет сюжет фильмов. Главной задачей остаётся выбраться из заточения до того, как игрока «съедят» ксеноморфы. Нужно только сказать: «Алекса, включи симулятор «Чужого», и игра начнётся.



Если играют несколько человек, то технология подразумевает распределение ролей: Капитан общается с Alexa, Навигатор следит за дорогой и Инженер контролирует «самочувствие» команды и снаряжение. Всё это время Alexa оповещает играющих о том, что их окружает и куда они идут. Следует отметить, что неизвестно, была ли доступна эта функция для России, но эксперты нашли в «игрушке» плюсы для всего мира. Эта разработка позволяет посмотреть на возможность голосовых помощников шире и использовать их для не одного десятка полезных программ.