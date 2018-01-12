Ключ от всех дверей: хакеры нашли способ проникнуть в миллионы гостиничных номеров

Специалисты компании F-Secure выявили уязвимость электронных замков, которые по всему миру используются в гостиничных номерах. Проблему таких замков эксперты нашли после того, как у одного из сотрудников во время его командировки в Берлине выкрали ноутбук, не оставив следов взлома.

Как стало известно, все двери гостиничных номеров, в которых установлены электронные замки, могут быть открыты одним универсальным ключом. Для такого «мастер-ключа» хакерам нужен лишь один работающий, или даже сломанный ключ от номера с электронным замком.

Эксперты обратили внимание на проблему и задались целью выявить уязвимость после того, как один из сотрудников во время своей командировке в Берлине заметил пропажу ноутбука. В номере работника компании не было его вещи, но следов взлома не было.

Тогда эксперты решили проверить, можно ли «обмануть» электронный замок. Оказалось, что в Сети можно купить специальный прибор для считывания данных. Такой прибор стоит несколько сотен фунтов стерлингов, он собирает все данные из любого электронного ключа и предоставляет злоумышленникам доступ ко всем помещениям, закрытым таким способом.

По мнению ученых, производителям электронных замков стоит обновить технологию и заняться усовершенствованием механизма защиты. По мнению экспертов, такие «дыры» могут существовать во многих замках, что делает все, даже самые дорогие и престижные отели небезопасными.