Разработчики "ВКонтакте" представили новые функции для управления чатами

Социальная сеть «ВКонтакте» старается не отставать от конкурентов и выпустила обновление, позволяющее управлять чатами. Появившиеся настройки сделают общение в беседах удобней.

Обновление предоставило множество новых функций, упрощающих управление чатом. Теперь в беседе можно назначить администраторов из числа других участников, а также определить, кто может редактировать информацию. Можно ограничить число тех, кто может приглашать людей в чат, или исключать из него. Новые пункты в меню настроек значительно упростят задачу создателям бесед.

Пользователи «ВКонтакте» отметили, что это действительно полезное и долгожданное обновление. Многие считают, что подобные функции стоило добавить еще тогда, когда появилась возможность создавать беседы, но разработчики социальной сети долгое время ничего не изменяли в чатах. Подобные функции давно встречаются в мессенджерах, таких как Telegram, где легко настроить переписку между несколькими людьми.