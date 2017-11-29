В США хакеры взломали взломщиков iPhone, действующих в интересах компании GrayKey. Специалисты разработали устройство, которое может вскрыть систему любого смартфона от Apple, однако оно может стать бесполезным после утечки данных.

Агентство Motherboard сообщает о случае, в ходе которого взломщики iPhone сами пострадали от взлома. История, которая произошла совсем недавно, связана с названием крупной фирмы по взлому смартфонов от Apple, GrayKey. Как уже упоминалось, в числе ее изобретений было устройство, которое может дешифровать систему любого девайса.

Недавно же сотрудникам компании пришло сообщение с шантажем. Злоумышленники прислали им фрагменты авторского кода GrayKey и рассказали, что уже начали публиковать их для широкого доступа. Также они указали, что могут убрать его, если получат выкуп в размере двух биткоинов. На данный момент эта сумма составляет около 18 тысяч долларов.

Тем не менее, разработчики устройства для взлома iPhone не повелись на уловку. Они поняли, что в открытый доступ фрагменты кода попали из-за одного клиента, который неправильно вбил настройки на своем сайте. По этой причине доступ к его интерфейсу был оперативно заблокирован, и хакеры остались бессильны.