В Иране выпустят свой мессенджер на замену Telegram со стикерами "Смерть Америке"

В Иране готовятся к блокировке мессенджера Telegram и уже начали разрабатывать свой собственный сервис для обмена сообщения и файлами под названием Soroush. Власти Ирана считают, что детище Павла Дурова создает угрозу нацбезопасности и потому создают свой собственный мессенджер, позволяющий спецслужбам читать переписку пользователей.

Как стало известно, к блокировке Telegram решил подключить и Иран, обвинив детище Дурова в создании угрозы для нацбезопасности. Теперь власти заявили о разработке собственного мессенджера и начали завлекать в него пользователей весьма оригинальными стикерами "Смерть Америке". Одной из главных особенностей мессенджера является стикеры с женщиной в чадре, на которых она то держит фото верховного лидера Ирана Али Хаменеи, то плакаты с пожеланиями смерти Америке, Израилю и масонам.

Сообщается, что в новом мессенджере Soroush полностью будет отсутствовать шифрование и спецслужбы в любой момент смогут прочитать сообщения пользователей, для этого им не нужно будет просить официального разрешения.

По поводу этого в Сети начали появляться шутки, что три галочки около сообщения будут означать то, что его прочитал тот, кто отправил, тот, кто получил и, конечно же, сотрудники спецслужб.