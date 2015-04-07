Хакеры взломали популярный интернет-кошелек

Хакерам удалось взломать популярный Ethereum-кошелек MyEtherWallet. В ближайшее время специалисты рекомендуют не посещать этот сайт. В общей сумме клиенты потеряли $152 тысячи. В компании сообщили, что проблема была в DNS-сервере Amazon.

25 апреля один из пользователей сообщил о том, что после того как он вошел в аккаунт, все его средства перевелись на сторонний кошелек. После этого в Twitter представители компании признались в том, что один из DNS-серверов был взломан. Пользователей решили перенаправлять на фишинговый сайт. Разработчики отметили, что проблема была не на стороне сервиса.

Изначально в MyEtherWallet сообщили, что проблема была в DNS-серверах Google, они посоветовали клиентам использовать сервера от Cloudfare, однако затем в организации отметили, что вероятно, проблема была в серверах Amazon. В компании попросили игнорировать сообщения мошенников, которые предлагают раздачу Ethereum.

Пользователи сообщили в сети, что их средства похищали после того, как они заходили в свои аккаунты. Клиенты, которые этого не делали, не пострадали. По данным Etherscan, за время атаки на кошельке злоумышленников было зафиксировано 179 входящих транзакций на сумму 216 ETH. Об этом пишет CoinDesk. Затем сумма была перенаправлена на другой адрес, с которого она разошлась на десятки сторонних кошельков.

Генеральный директор MyEtherWallet Козала Хеманчандра заявил, что группа хакеров была достаточно большой. Он добавил, что сожалеет о том, что даже самые защищенные сайты могут быть подвержены подобным атакам.