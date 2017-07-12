Twitter меняют политику защиты конфиденциальных данных

Руководство Twitter вносит изменения в политику защиты конфиденциальных данных пользователей в связи с новым законодательством Евросоюза. Такое объявление появилось на официальной странице компании.

Пресс-служба учреждения пишет, что главные нововведения внесут коррективы в систему управления личными данными владельца аккаунта. Twitter стремится предоставить пользователям самим решать, к какой информации администраторы могут получить доступ. Кроме того, люди должны получить приоритет в вопросе контроля сбора сведений о себе, а также их дальнейшего использования компанией.

Уведомление также содержит сроки внедрения указанных изменений. Обновленная система станет доступной с 25 мая текущего года.