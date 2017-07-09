В работе дорогостоящей лицензионной версии Adobe Photoshop обнаружены ошибки

У пользователей не получается воспользоваться лицензионной версией программы Adobe Photoshop, за которую они заплатили 9 тысяч рублей. Разработчики уверяют, что работают над устранением сбоев. Предполагается, что причиной этого является мессенджер Telegram и Роскомнадзор.

Один из пользователей за 9 тысяч рублей приобрёл лицензионную версию Adobe Photoshop, но она не работала, насчёт чего он решил пожаловаться. Разработчики программы приносят свои извинения за возникшие временные трудности. Они ссылаются на технические неполадки, которые не предоставляют возможности воспользоваться функциями программы, которые предусмотрены дорогостоящей подпиской. Для получения дополнительной информации предлагали перейти по ссылке на официальный сайт Adobe Photoshop.

Некоторые пользователи интернета предполагают, что неполадки в работе программы могли быть вызванным блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram. Сами разработчики пока никак не прокомментировали данное заявление.