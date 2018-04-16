РКН: корректны лишь 2% всех жалоб на сбои из-за блокировки Telegram

Из всех сообщений о сбоях из-за блокировки Telegram лишь порядка 2% были правильно сформулированы. Такие данные Роскомнадзор обнародовал в своем обращении от 25 апреля.

Жители России прислали на горячую линию Роскомнадзора около 43 тысяч обращений, связанных с неполадками из-за действий по борьбе с мессенджером. По словам аналитиков, конкретная информация содержится лишь в 1 тысяче из них. Эти жалобы направились к экспертам ведомства для анализа. Они уже изучили около 500 писем. В половине случаев указанные сведения не соответствуют действительности. Сотрудники госструктуры продолжают исследовать ситуацию.

В то же время система РОЦИТ приняла 2877 сообщений с жалобами. Их обработали и передали для анализа в Роскомнадзор. В документе отмечается, что 96% этих писем отправлены физическими лицами. Большинство жалоб касались невозможности получить доступ к играм или сервисам Google.

Авторы заявления добавили, что любой желающий может передать информацию о сбоях интернет-ресурсов посредством горячей линии РОЦИТ и официальной группы организации "ВКонтакте". Кроме того, в скором времени сотрудники РКН и РОЦИТ встретятся с представителями сетевой индустрии и попытаются найти оптимальные решения для отладки бесперебойного функционирования сферы.