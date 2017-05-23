Instagram разрешит пользователям загружать фото и видео из архива аккаунта

У пользователей социальной сети Instagram появилась возможность скачивать весь контент из архива своего личного аккаунта. Ради этого разработчики запустили тестирование новой функции, которая получила название Data Download.

Сообщается, что разработчики соцсети для обмена фотографиями и видео Instagram тестируют новую функцию, которая позволит пользователям скачивать весь контент из архива своего аккаунта. По запросу пользователя в течение двух суток ему будет предоставлена возможность загрузить из своего архива всю информацию профиля, например, фото или видео, сообщения или "лайки", историю поиска или комментарии, а также stories.

Данная функция была введена и для того, чтобы защитить личную информацию пользователя, чтобы кроме него не мог получить доступ к файлам из архива. Сейчас пользователи могут протестировать функцию Data Download благодаря десктопной версии Instagram, для смартфонов на базе iOS и Android она появится позже.