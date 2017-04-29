По данным немецкого Общества потребительских исследований (GfK), в Британии резко снизились продажи смартфонов. Однако доход у производителей таких гаджетов, в целом, вырос.

Аналитики из GfK заявили, что на рынке Британии наблюдается существенное снижение продаж смартфонов – на 11% меньше, сравнивая с прошлым годом. Это самое большое падение продаж среди стран Западной Европы. Это отразилось и на мировом показателе, как сообщает «Версия.Инфо».

Эксперты отмечают, что в Китае, например, уровень продаж упал на 6%, а в США – на 5. Доходы, однако, у некоторых производителей возросли. Как отметил Арндт Полифке из GfK, потребители стали больше интересоваться моделями подороже и лучшего качества. Это позволило некоторым производителям даже поднять цену на самые свои лучшие модели, за счёт чего они и не остались в большом убытке.