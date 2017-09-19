Военный беспилотник будет использован как аэротакси

Военный беспилотник XV-24A станет основой для проекта аеротакси. 24-моторный гибридный беспилотник будут отправлять в рейсы по перевозке груза и людей.

Агентство DARPA получило специальное разрешение на разработку нового аэротакси, которое сможет воспользоваться всеми или некоторыми наработками, полученными по проекту данной модели самолета. Первые полноразмерные прототипы подобного вида сферы обслуживания будут представлены в 2020 году. Об этом сообщили в Aurora Flight Sciences.

Кроме этого, американская компания планирует провести летную презентацию беспилотника XV-24A, которая будет включать в себя управление на расстоянии из диспетчерского центра. А так же разработчики рассказали о том, что к 2023 году они начнут поставки серийных пилотируемых аэротакси.

Источники сообщают, что беспилотные версии этого проекта на базе военных самолетов, появятся позднее 2023 года. Причиной этого является то, что правила, которые описывают полеты беспилотной пассажирской авиации пока что отсутствуют, а так же нет специальных сертификационных процедур для данного проекта.

Aurora Flight Sciences работала над созданием этого беспилотного самолета еще с 2016 года. В апреле 2016 года так же прошел первый полет его уменьшенного аналога, а через год компания наконец-то пришла к завершению его летных испытаний.

Вместе с тем, полноразмерный образец беспилотника пройдет летные испытания в 2019 году.