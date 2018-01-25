WhatsApp ограничит доступ для детей младше 16 лет

С 25 мая мессенджер WhatsApp будет ограничивать доступ для не достигших возраста 16 лет жителям Европы. Раньше доступ был ограничен детям до 13, однако компания решила увеличить ограничения.

Пользователи мессенджера должны подтвердить свой возраст на протяжении нескольких недель, когда будут принимать новые условия этой сферы обслуживания, а так же обновленной политики в сфере данных.

Пока что никому неизвестно как администраторы сайта собираются узнавать настоящий возраст своих пользователей и проверять информацию, которую им предоставили.

К примеру, у социальной сети Facebook тоже есть ограничения для жителей Европы, возрастом от 13 до 15 лет. Однако эта соцсеть, как известно, пользуется иным подходом для решения вопросов о конфиденциальности. На странице пользователей просят указать родителя или опекуна, который должен дать разрешение для пользования сайтом и обмена личной информацией. Если же администраторы так и не дождутся подтверждения, пользователи младше 16 лет не смогут пользоваться полностью персонализированной версией этой соцсети.