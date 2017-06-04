Блокировка Роскомнадзора помешала работе Plants vs Zombies и прочих онлайн-игр

После начала блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram, в России перестали нормально работать Plants vs Zombies и другие популярные онлайн-игры. Многие пользователи жалуются на это в социальных сетях.

По словам игроков, после активных мер российских властей по борьбе с серверами и виртуальными адресами, которыми пользуется Telegram, неполадки начались со многими видеоиграми. Это коснулось как компьютерных, так и мобильных платформ. По словам россиян, во время перехода в сетевом режиме система демонстрирует окно с ошибкой соединения.

В социальных сетях появились сведения о блокировки Fortnite, Life is Feudal, Battlefield и Total War: ARENA. Вероятно, это неполный список игр, которые пострадали от действий надзорного ведомства. Доступ также закрыт на сайт студии-разработчика Plants vs Zombies - Electronic Arts.

Таганский суд Москвы позволил Роскомнадзору при поддержке ФСБ заблокировать деятельность мессенджера на территории России 13 апреля. Меры начали действовать через три дня и с тех пор о неполадках заявляют многие интернет-ресурсы. В частности, блокировка коснулась мессенджера Viber, соцсети "Одноклассники", виртуальных серверов Mail.ru Group и ряда VPN-сервисов.