Mail.ru отказывается помогать Роскомнадзору блкировать прокси для Telegram

Mail.ru выступает против блокировки Telegram и отказывается помогать Роскомнадзору в этом вопросе. Так 24 апреля заявил представитель организации.

По словам источника, в компании заметили пользовательскую активность связанную с поиском и блокировкой прокси-серверов, которые использовал мессенджер. Сотрудники засекли такие действия на своем облачном сервисе. Некоторые арендаторы виртуальных серверов на облаке Mail.ru вел такую деятельность, однако руководство сервиса заблокировала клиента из-за стремления к свободному интернету. Представитель отметил, что компания не намерена способствовать любым попыткам ограничить свободу сетевой деятельности посредством своих мощностей.

В Mail.ru добавили: любой желающий может использовать облачные сервисы для решения собственных задач. Так система пару дней назад была взята на вооружения активистами для помощи Telegram. Они разместили в облаке прокси-сервера для преодоления блокировки. Из-за этого Роскомнадзор заблокировал несколько IP-адресов Mail.ru.

Напомним, что во вторник в мессенджере появилась информация, согласно которой Mail.Ru Group блокирует некоторые прокси и VPN сервисы, чем оказывает поддержку Роскомнадзору в его ограничениях. Telegram запрещен в России по решению Таганского суда Москвы.