Российские пользователи стали жаловаться на сбои в работе YouTube

Российские пользователи внезапно начали сообщать о том, что в работе популярного видеохостинга YouTube наблюдаются масштабные сбои. Еще в понедельник, 23 апреля, пользователи жаловались на некоторые неполадки, однако сегодня ситуация усугубилась.

Как стало известно, более половины российских пользователей не могут просматривать видео на YouTube, у других же не получается открыть главную страницу или пройти авторизацию на хостинге. Сообщения о проблемах с доступом стали поступать еще накануне вечером, однако утром ничего не изменилось, ситуация только начала усугубляться и еще больше пользователей не получили доступ к видеохостингу.

Как сообщают эксперты, карта сбоев в работе YouTube говорит о том, что проблемы наблюдаются только на территории России, в других странах с доступом нет неполадок.

О том, что видеохостинг так и не начал нормально работать, пользователи сообщают в социальных сетях, они связывают это с решением Роскомнадзора заблокировать мессенджер Павла Дурова Telegram.