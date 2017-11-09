В работе Viber начали возникать проблемы на фоне блокировки Telegram

СМИ стало известно о том, что пользователи довольно известного мессенджера Viber стали испытывать некие трудности во время работы с сервисом. Разработчики мессенджера сообщают, что проблемы наблюдаются из-за блокировки другого популярного сервиса, Telegram.

Как сообщается, во вторник, 24 апреля, многие пользователи столкнулись с трудностями во время работы с мессенджером Viber. Чаще всего им не удавалось отправить фотографию или же совершить звонок через приложение.

Разработчики мессенджера стали рассылать пользователям сообщение о том, что сбои сервиса наблюдаются в связи с блокировкой Telegram Роскомнадзором. Они обещают, что уже в ближайшее время все неполадки будут устранены и мессенджер заработает, как и прежде.

Напомним, более недели назад суд удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать мессенджер Telegram до тех пор, пока Павел Дуров не передаст ФСБ ключи шифрования. На фоне данной блокировки нормально работать перестали многие сервисы, однако на сбои в работе Telegram пользователи не жалуются.