Сервис "Яндекс.Деньги" теперь позволяет снимать наличные без комиссии

Отныне владельцы карт "Яндекс.Деньги" смогут снимать наличные на небольшие расходы совсем без комиссии. 24 апреля об этом рассказал представитель компании Александр Поваров.

Чтобы комиссия была нулевой, карта и виртуальный кошелек должны быть привязанными к личности гражданина. В этом случае пользователь сможет снимать бесплатно до 10 тысяч рублей каждый месяц. Операция доступна не только в России, но и в банкоматах с поддержкой Mastercard по всему миру. Стоит добавить, что перевод до 10 тысяч также не облагается комиссионным сбором. Таким образом деньги можно свободно переводить или принимать посредством платежных систем Visa, Mastercard или "Мир" через любой банк.

Менеджер по продуктам сервиса отмечает, что "Яндекс" пошла на такой шаг из-за необходимости россиян в небольшом количестве наличных средств на некоторые расходы. В частности, покупку сувениров в путешествии или дружескую ссуду. Накануне сотрудники компании организовали опрос среди клиентов "Яндекс.Денег" и узнали, что 46% из них ежемесячно снимают не более 10 тысяч рублей. Эта сумма и стала лимитом для бесплатных операций.