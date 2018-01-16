ВЦИОМ: лишь 24% россиян высказались в поддержку доступа к Telegram

Всего 24% опрошенных жителей России поддержали необходимость доступа к Telegram в пределах страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного 13-14 апреля.

Согласно результатам, большинство из 2 тысяч совершеннолетних россиян не беспокоятся по поводу блокировки популярного мессенджера. В поддержку детища Павла Дурова высказалась лишь четверть респондентов. 64% заявили, что не волнуются о работоспособности Telegram в РФ. Более того, популярность этого средства интернет-связи в стране гораздо ниже по сравнению с другими мессенджерами.

Так первую позицию рейтинга занимает WhatsApp с 59% поддержки среди интернет-аудитории. 45% россиян часто пользуются Viber, 41% - Skype. Скандальный нынче мессенджер опережают даже Google Hangouts (17%) и фирменный мессенджер Facebook, который удерживает 15%. Telegram же используют лишь 12% опрошенных. Меньше пользователей только у ICQ - 3%.

Опрошенные сообщили, что чаще всего становятся пользователями Telegram после рекомендации друзей и близких. Таких 45%. 35% выбирают мессенджер из-за его комфортности, 26% - за безопасность сохранения личной информации, 18% - ради новостных каналов. Ещё 15% нашли какие-то свои факторы.

Как раньше писала "Версия", Telegram блокируется Роскомнадзором в РФ по решению Таганского суда Москвы, которое было принято 13 апреля. У руководства мессенджера возник конфликт с ФСБ, которая потребовала предоставить ключи шифрования для переписки подозреваемых в терроризме пользователей. Сейчас команда Telegram работает над механизмом внутреннего обхода блокировки через адреса американских компаний Amazon, Microsoft, Google, Apple и прочих. Однако пока верные пользователи вынуждены использовать сторонние сервисы.