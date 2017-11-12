Amazon приступила к разработке домашнего робота Vesta

Издание Bloomberg сообщает о том, что компания Amazon взялась за разработку нового домашнего робота, который получит название Vesta. Информацию об этом изданию предоставили источники в исследовательской лаборатории Lab126 Amazon, которая и занимается данным проектом.

В настоящий момент точные характеристики и детали нового робота Vesta неизвестны. СМИ сообщают о том, что сверхсекретный проект существует уже на протяжении нескольких лет, однако только сейчас компания принялась за его разработку. Сейчас идет набор инженеров в команду, на сайте Lab126 опубликован список вакансий.

Сообщается, что впервые домашний робот будет протестирован в домах сотрудников компании в конце текущего года, и если он не потребует доработки, то уже в 2019 году его смогут представить публике. На данный момент нет информации о том, как будет выглядеть робот и какие функции он обязан выполнять.

Эксперты полагают, что его оснастят голосовым помощником Alexa от компании Amazon, а первые прототипы будут обладать камерами и системами распознавания лица, а также получат возможность свободно перемещаться по помещению.