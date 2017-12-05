Во Франции стартовали продажи «умных» трусов для мужчин, боящихся воздействия радиоволн

Во Франции стартапер Артур Менард представил свою разработку – «умные» трусы для тех, кто боится воздействия радиоволн. За счет металлической решетки из нитей, излучение от гаджетов и радиосвязи не влияет на работу половых органов мужчин, а их репродуктивная система остается защищенной.

Необычное нижнее белье создано из шелка и серебра. В серии, представленной стартапером, также есть белье для детей и женщин. Стоимость «умных» трусов составляет порядка 45 долларов, когда такой товар появится в продаже – пока не уточняется.

Помимо функции защиты репродуктивной системы от негативного влияния радиоволн и излучения от гаджетов, такие трусы обладают еще одной особенностью. Нижнее белье, представленное стартапером, дольше остается чистым. Это обеспечивает серебро, которое обладает антибактериальными свойствами и является частью состава «умного» белья. Трусы, которые их разработчик назвал Spartan, долще обычных сохраняют свежесть и могут стираться в обычном 30-градусном режиме стиральной машины. Отмечается, что такие трусы будут «пищать» при проходе через металлоискатель.