Учёные: Камера смартфона заменит тонометр

Сегодня, 19:26 \\ Техно

Команда специалистов из Университета Южной Калифорнии под руководством Ниема Пахлевана разработала технологию, которая в будущем превратит камеру смартфона в тонометр. Об этом пишет «ВладТайм», ссылаясь на Scientific Reports.

 Главной целью этого искусственного интеллекта станет измерение артериальной жёсткости, для чего сегодня требуется сканирование МРТ или ЭКГ. Создаваемая технология будет не только компактнее и эффективнее, но также дешевле. Метод, над совершенствованием которого работают в Университете, носит название «алгоритм внутренней частоты».

Первые исследования для сравнения точности измерений были проведены на данных 5012 пациентов, в результате которых учёные были удовлетворены полученной информацией. Также специалисты считают, что этот искусственный интеллект можно доработать до того уровня, на котором он сможет определять предрасположенность или наличие сердечнососудистых заболеваний.

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Автор - Елизавета Трюфель
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