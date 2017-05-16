6-й Международный робототехнический форум Skolkovo Robotics пройдет в «Сколково» 24 апреля

24 апреля в Технопарке "Сколково" стартует шестой международный робототехнический Форум Skolkovo Robotics. В этот раз Генеральным партнером мероприятия выступает Сбербанк, который также представит на стендах свою акселерационную программу и разработки технических лабораторий банка.

На самое крупное в Восточной Европе событие в области инновационных технологий съедутся более 100 экспертов со всего мира. Ожидается, что общее число участников превысит 5 тысяч человек.

Программа мероприятия включает в себя доклады о достижениях в области робототехники ведущих специалистов Кореи, Швейцарии, России и других стран. Также компании представят образцы беспилотного транспорта, промышленной, медицинской и учебной робототехники и проведут мастер-классы по их использованию.

Россия продемонстрирует новую версию медицинского экзоскелета, оснащенного спецобувью со вкладками, делающими тренировки более комфортными, роботизированный грузовик на базе KAMAZ NEO 5490 и современные протезы, представленные участниками соревнований "Кибатлетика". Для самых юных участников в возрасте от 5 до 17 лет проведут шестые весенние робоигры "Лиги роботов".

Шестой Международный робототехнический Форум Skolkovo Robotics является преемником ежегодной международной конференции, которая проходит в «Сколково» с 2013 года, и сформировала площадку для эффективного диалога представителей реального сектора экономики, профессионалов отрасли, венчурных инвесторов и стартапов.



