В России, вслед за Telegram и YouTube, перестали работать Google Play и reCAPTCHA

В России пользователи Android-гаджетов пожаловались на то, что сервис Google Play и программа reCAPTCHA, вслед за YouTube, перестали работать. Магазин для приложений и сервис по защите от ботов не могут прогрузить на своих гаджетах многие из российских пользователей.

По-видимому, блокировки от Роскомнадзора коснутся не только мессенджера Telegram, из-за которого и начались все разбирательства. Ведомство внесло в списки блокировок множество IP-адресов Google, полагая, что мессенджер может работать через них. Однако, своими действиями Роскомнадзор ограничил не только работу мессенджера. За сегодняшний день стало известно о проблемах в работе сразу нескольких сервисов, среди них популярный видеохостинг YouTube, магазин приложений Google Play и программа по защите от роботов reCAPTCHA.

Как отмечают пользователи, проблемы в работе данных приложений весьма ощутимы. Без магазина приложений пользователи смартфонов на Android лишаются возможности обновить или скачать приложения, в том числе и служебные. По словам пользователей, Google Play не прогружается и выдает сообщение об ошибке. У других юзеров сервис функционирует, но лишь частично, многие картинки и информация не грузится.

Однако, заявили некоторые пользователи, все проблемы с магазином приложений решаются при включении VPN-сервиса. Некоторые юзеры сокрушаются о том, что такие сервисы также нужно скачивать из Google Play и они оказались в «замкнутом кругу». В Сети уже шутят о том, что пользователи из России оказались в «зоне отчуждения» и попали в весьма неприятный парадокс, когда для пользования магазином приложений нужно скачать VPN-сервис, который размещен на непрогружаемых страницах магазина.