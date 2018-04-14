В России начались проблемы и сбои в работе сервиса YouTube

В России пользователи рассказывают о начавшихся проблемах с работой сервиса YouTube, во многих населенных пунктов страны юзеры не могут пользоваться видеохостингом. Причиной сбоев могла стать блокировка Роскомнадзора, коснувшаяся ряда IP-адресов корпорации Google.

Как сообщается, о сбоях в работе сервиса YouTube уже заявили москвичи, петербуржцы, жители Казани, Екатеринбурга и челябинцы. Такие же проблемы есть и в ряде других городов России, таких как Калуга, Ижевск и Волгоград. Согласно информации, сбои в работе YouTube случились лишь на территории России.

Многие пользователи решили, что сбои в работе видеохостинга связаны с блокировкой мессенджера Telegram. Как известно, надзорное ведомство внесло в «черный список» и заблокировало ряд IP-адресов, принадлежащих компании Google.

По мнению Роскомнадзора, через эти адреса мессенджер продолжал функционировать на территории России, игнорируя решение Таганского суда. По мнению экспертов, действия Роскомнадзора окажут влияние не только на Telegram. От блокировки уже пострадала компания Google, а она, как известно, владеет сервисом YouTube, что может также отразиться и на работе видеохостинга.