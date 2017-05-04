В Сети выставили фотографии прототипа iPhone 2G чёрного цвета

В Сети выставили фотографии прототипа iPhone 2G, ранее не демонстрируемые. Они выделяются тем, что цвет очень непривычный – чёрный, как сообщает VladTime.

Этот смартфон стал первым, который выпустила компания Apple. Крышка сзади серебристого цвета и маленькая вставка из пластика внизу – именно этим гаджет больше всего запомнился. Однако в настоящее время выяснилось, что имелся и чёрный вариант iPhone 2G. Не такой оттенок только у одного элемента – серебристой рамки.

Почему Apple не выпустила iPhone 2G в таком виде, пока не понятно. Официального комментария не имеется. Эксперты предположили, что смартфон отличался не только цветом, а имел и ещё какие-то характеристики, которые разработчиков в дальнейшем просто не устроили. Тем более, что есть информация также о неких непонятных программах для тестинга работы смартфона.