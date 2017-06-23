Для предотвращения шпионажа во Франции разрабатывают замену WhatsApp и Telegram

К лету 2018 года во Франции появится новый мессенджер, который станет заменой WhatsApp и Telegram, данное приложение будет обязательным для использования правительством. В Министерстве цифровых технологий Франции указали, что мессенджер будет создан из опасений, что иностранные компании могут осуществлять слежку и считывать данные из чатов высших должностных лиц.

Как известно, ни один из мессенджеров, таких как Facebook, WhatsApp или Telegram, не базируется на территории Франции. Из этого следует, что в стране нет приложений с функцией шифрования сообщений. Это является риском утечки данных, так как сервера мессенджеров не находятся в пределах Франции.

Пресс-секретарь Министерства цифровых технологий Франции заявил, что в стране уже создали мессенджер, который в данный момент тестируют порядка 20 госслужащих. Приложение создал государственный разработчик, к лету 2018 года его намерены сделать обязательным мессенджером для всех политиков.

Сообщается, что для создания приложения был взят бесплатный код, находящийся в свободном доступе в Сети. Какой именно код помог в создании безопасного французского приложения – не уточняется.