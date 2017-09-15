Криминолог: Интернет-преступники имеют доход, равный ВВП России

Криминолог Майкл МакГуайр из Университета Суррея изучил деятельность преступников в Интернете и пришёл к выводу, что их доход составляет 1,5 триллиона долларов, что равно ВВП России. Он также рассказал, где они промышляют, пишет VladTime.





Майкл МакГуайр проводил исследование с целью изучить масштабы, до которых разрослась сеть киберпреступников, и обратить внимание властей всех стран на то, что противостоять этому у них не выйдет. Причины тому – устаревшее мышление и технологии. Криминолог также рассказал, для чего злоумышленники используют ту или иную сеть. Например, Instagram используется для наркотрафика.



Amazon и eBay, сюда можно также отнести популярные в России интернет-магазины, используют для распространения контрафактного товара, в обход налоговых сборов, некачественной или потенциально опасной продукции и даже людей. Сервис по поиску жилья Airbnb и служба такси Uber «помогают» в отмывании денег. И это далеко не полный список. Эксперт предупреждает, что решать проблему необходимо начинать сейчас, иначе потом весь Интернет станет платформой для преступной деятельности.