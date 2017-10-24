Google ответила на жалобы пользователей о проблемах с доступом к ее сервисам

В пресс-службе поискового гиганта Google сообщили о том, что компания в курсе всех жалоб пользователей на сбои в работе сервиса и уже занимается проверкой данных сообщений. Об этом написали на официальной странице Google в соцсети.

Как стало известно ранее, многие пользователи стали жаловаться на сбои в работе Google в ночь на 22 апреля, заявляя, что появляются проблемы при попытке входа на главную поисковую страницу и при доступе к некоторым сервисам, таким как карты и переводчик. Это произошло сразу же после того, как Роскомнадзор заблокировал около 10% IP-адресов компании.

В Google сообщили, что уже знакомы с сообщениями пользователей и стараются как можно быстрее устранить все неполадки, чтобы люди вновь могли воспользоваться поисковым ресурсом.