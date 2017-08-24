В США выйдет первая интерактивная игра по сюжету «Чужих»

26 апреля – день кинофраншизы «Чужие». К этой дате в США приурочен выход первой интерактивной игры по сюжету фантастической серии.

Игра предложит геймерам пережить то, что испытывали герои фильмов. Это можно будет делать как индивидуально, так и в компании до трёх человек. Название гейм-проекта – Alien: Offworld Colony Simulator. Игроку будет предложено стать членом корпорации «Вейланд-Ютани», которая занимается колонизацией новых планет, как сообщает «Версия.Инфо».

Alien: Offworld Colony Simulator станет доступна на Amazon Alexa Devices & Alienuniverse.com за 1 минуту до наступления 26 апреля. Там будет несколько вариантов. Например, можно будет, пользуясь услугой Amazon Alexa, собирать предметы, решать головоломки и исследовать неизведанные территории. Также есть симулятор, который может обучить, как вести себя перед лицом потусторонней или инопланетной опасности.