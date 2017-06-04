Роскомнадзор начал блокировать Google

СМИ сообщили о том, что Роскомнадзор заблокировал поисковой гигант Google, борясь со способами обхода блокировки Telegram. Об этом сообщили пользователи, которые не смогли воспользоваться сервисом по разным причинам.

В ночь на 22 апреля многие пользователи стали сообщать в социальных сетях о том, что не могут получить доступ к поисковому сервису Google, главная страница оказывается недоступной или постоянно сообщается о сбое в работе. Кроме того, многие не смогли воспользоваться Google-переводчиком и видеохостингом YouTube.

Удалось выяснить, что Роскомнадзор заблокировал около 10% IP-адресов поисковика, тем самым борясь с сервисами обхода блокировки популярного мессенджера Telegram. Отмечается, что чаще всего сбои наблюдаются у пользователей "Ростелекома".

Также буквально недавно Telegram-канал Mash сообщил о том, что Роскомнадзору удалось заблокировать и некоторые мультиварки, которыми можно управлять через приложение на телефоне. Отмечается, что пользователи теперь могут воспользоваться данным приложением через VPN-сервисы.