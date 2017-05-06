Google Maps удалил у женщины одну грудь и половину туловища

Сервис Google Maps предоставляет возможность посмотреть улицы с 2007 года и нередко это становится причиной удивительных фотографий. Очередным «шедевром» стала женщина на пляже, которая из-за искажения может показаться жертвой преступления.

Чаще всего проблемы с фотографиями улиц и различных мест от Google Maps становятся попытки создать эффект присутствия. Снимки делаются с различных ракурсов, предоставляя отличный обзор на объекты. Однако это нередко приводит к искажению движущихся объектов, которые удивляют своей формой.

Одним из таких случаев стала фотография отдыхающей на пляже девушки в полосатом бикини. Но на снимке она выглядит куда более странно. У девушки отсутствует голова, у неё отсутствует часть туловища, также её ноги находятся в разных местах. Снимок похож на сцену из криминального фильма, но не на отдых на пляже.

Это не первый случай, когда фотография с обзором в 360 градусов на пляже искажает человека. На снимке, сделанном в Коста-Рике, видно перекручивающуюся женщину, у которой появилась третья рука на животе.