Google Assistant теперь может распознать, когда пользователь звонит маме

В новом обновлении разработчики добавили в приложение Google новую функцию «Ваши люди». Теперь пользователь может установить связь между именами близких людей и контактами. Также эксперты рассказали о других возможных изменениях.

С новой функцией «Ваши люди» пользователь может составить список родственных и дружеских связей. Данная функция будет доступна в новой версии 8.0 приложения от Google. Это поможет Google Assistant установить связь между контактными данными и именами близких пользователю людей. Например, если человек хочет отправить письмо своей маме, то он просто может сказать - «Окей Google, отправь письмо маме». ИИ сразу же поймёт о ком идёт речь и отправит нужный текст на электронную почту пользователя под ником «мама».

Для того чтобы обучить приложение своим родственным связям необходимо открыть его и произнести имя одного из контакта, далее установить логическую связь, например, - «Яна моя мама» и сохранить связь.

В новом обновлении Google также будет оповещать пользователя о важных датах в жизни близких.

Также эксперты выдвинули предположения, что в следующем обновлении от Google пользователи смогут использовать объектив Google не только на задних камерах, но также и с фронтальными датчиками, а также возможное удаление Lite Mode, что позволит использовать упрощенные результаты поиска и возможность просматривать веб-страницы, используя данные на 80% меньше.