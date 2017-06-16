За круглым столом обсудили 5G в «умном» транспорте

Круглый стол обсудил технологию 5G в «умном» транспорте в России.

Недавно представители всероссийских компаний собрались за круглым столом и начали обсуждения по теме «Технология 5G в России». На конференции пришли к соглашению в том, что данная технология может поспособствовать развитию V2X технологий. Это в свою очередь сможет обеспечить более безопасное дорожное движение в больших городах России, поэтому на технологию 5G будет большой спрос.

С помощью сервисов на основе V2X технологий, водители могут заранее узнать о том, что перед ним находится другой автомобиль или пешеход. Водитель сможет вовремя затормозить, избежав аварии и ненужных столкновений. Так же с помощью специального приложения можно заранее узнать о местах, где проводятся ремонтные работы, где находятся пробки и многое другое.

Применение данной технологии уже стало возможным, только при этом используют сети 4G. Но при этом 5G более эффективно ловит радиочастоты. Так же 5G включает в себя больше приложений и быстрее передает данные, это может позволить автомобилям контактировать друг с другом, а также обеспечит надежность на больших скоростях движения.