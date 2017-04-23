Школьники из Франции создали VR-шлем, вложившись в цену $100

16-летний школьник из Франции Максим Куте вместе с его одноклассниками доказали, что создать VR-шлем, который будет стоить меньше $100, в домашних условиях вполне возможно.

В 2017 году создатель самого популярного шлема VR Палмер Лаки высказался о том, что в домашних условиях такой шлем сделать нереально, если еще и рассчитывать на стоимость меньше $100. Однако французские школьники раскритиковали его ответ и доказали, что это реально и даже выгодно.

Максим Куте живет недалеко от столицы Франции. В 13 лет школьник заинтересовался программированием и записался в школьный кружок робототехники. Целый год Куте работал над своей первой программой, которая представляла собой простейшую 8-битную операционную систему. Вскоре после этого вниманием робототехников завладело аниме «Мастера Меча Онлайн», после просмотра которого школьники и решили заняться созданием своего первого шлема виртуальной реальности. Дело в том, что цена на такие шлемы слишком высока для простых сельских французских школьников, поэтому они решили создать его сами. Так и родился проект Relativ.

С созданием шлема ученикам помогал школьный учитель математики Дьюдони, который и основал клуб робототехники. Всего в команде было 4 человека – Дьюдони, Максим и его друзья Габриэль и Жонас. Целью проекта стало создать шлем виртуальной реальности, который был бы доступен даже обычным людям, вроде них, поэтому они выбрали отметку в $100.

Материалы были куплены в известных интернет-магазинах eBay и AliExpress. Ребята сами продумали все свои шаги, которые были описаны в блоге Medium, а материалы можно увидеть на сайте GitHub.

Софтом проекта стал одноплатный компьютер Ardino Due и трехосевой гироскоп MPU-6050. Стоимость этих материалов в рублях составляет 3 тысячи рублей. Их устанавливают в специальные углубления на распечатанном на 3D-принтере корпусе. Для выведения картинки команда использовала 5,5-дюймовый ЖК-экран, который можно найти на китайских площадках по цене от 2,4 тыс. руб., и линзы Френеля стоимостью 230 руб. Конечная стоимость устройства на сегодня составляет 5,7 тыс. руб., то есть задача уложиться в $100 выполнена.