Названы компании, которые в будущем смогут отправить туристов в космос

Космический туризм – для многих интересная тема, которая все еще остается «за гранью фантастики». Но у ученых и инженеров уже есть некоторые разработки, которые помогут посетить Луну во время отпуск или поселится на орбите на ПМЖ.

Учитывая популярность такой разработки, среди компаний началась настоящая гонка. Лидирующее место в ней занимает Orion Span. Компания заявила, что к концу 2021 года построит на орбите первый отель. Максимальное число посетителей в нем – 4 человека, каждому из которых придется заплатить 9,5 миллионов долларов США. Перед полетом на 12 дней в космический отель, необходимо будет в течении 24 месяцев заниматься подготовкой, которая проходит в три этапа.

Следующей компанией является Virgin Galactic, чьи успехи не так заметны. Более того, были крупные неудачи во время испытаний, которые привели к смерти одного из участников. Также продолжает разработки SpaceShipTwo. Билет на краткосрочную миссию на орбиту за 250 тысяч долларов уже приобрели 650 человек. Короткие полеты на 11 минут, не требующие подготовки разрабатывает Blue Origin. Первые люди полетят по этой программе уже в конце 2018 – начале 2019 года.

Пока только неудачные попытки разработать программу полета можно наблюдать у Space Adventures. А «Роскосмос» обещает построить отель на орбите, 2 недели жизни в котором обойдутся желающим в 40 миллионов долларов США. Axiom Space взялась построить свою Международную космическую станцию до 2024, где туристы смогут находиться неделю. В гонке в космическом туризме участвует даже SpaceX.