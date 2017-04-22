Samsung дал комментарий о покупке технологий Nokia Health

Новая технология Nokia Health заинтересовало многие топовые компании, недавно СМИ стали сообщать, что Samsung также желает её приобрести. Журналисты в Корее опубликовали комментарий компании Samsung о покупке нового приложения.

Приложение Samsung Health стало настоящей находкой для тех, кто следит за своим здоровьем и придерживается здорового образа жизни. Компания предлагает пользователю следить за своим сердечным ритмом, измерять количество шагов и потраченных калорий, а также следит за качеством сна владельца.

Поэтому появление подобной технологии от компании Nokia должно обязательно заинтересовать Samsung.

Однако корейская компания не заявила о своём желании стать владельцем новой технологии Nokia Health. Представители Samsung объяснили это тем, что они пока анализируют новое приложение и его искусственный интеллект, но пока не стремятся его покупать. Данное заявление опровергло все предположения СМИ. Однако специалисты считают, что компания пока тестирует технологию, и, если она признает её эффективной, то непременно станет владельцем приложения Nokia Health.