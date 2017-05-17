Apple запускает сервисную программу по замене батареи для «лимитированных» MacBook Pro

Apple продолжает находить дефекты аккумуляторов в своих устройствах и оперативно предлагать их бесплатную замену. Следующим, для кого открыта программа замены, стал 13-дюймовый MacBook Pro.





На своём официальном сайте Apple опубликовала заявление, что в батареи определённой модели лэптопа было обнаружено нарушение, провоцирующее её вздутие. Исходя из опубликованного текста, данное расширение комплектующих не является опасным, но заменить его рекомендуется.



Следует отметить, что к этой «лимитированной» версии 13-дюймового MacBook Pro относится устройство без Touch Bar. Также владелец может сам проверить возможность замены батареи на сайте, введя серийный номер, поскольку программа не распространяется на другие модели MacBook Pro. Кроме того, если владелец данного девайса уже заменил батарею за свой счёт, корпорация вернёт ему деньги.