С обновлением Telegram получил удобный метод обхода блокировки в России

20 апреля для macOS-версии Telegram вышла бета-версия обновления. Вскоре пользователям станет доступен новый, более удобный метод обхода блокировки Роскомнадзора.

Павел Дуров обещал сделать свой мессенджер неуязвимым для российских властей посредством внутренних протоколов и пуш-системы. Однако пока Telegram самостоятельно работает с некоторыми неполадками. Поэтому руководство советует прибегать к помощи сторонних сервисов. Роскомнадзор оперативно отреагировал и на эту угрозу, заблокировав работу 18 популярным VPN-дополнениям и десяткам прокси-серверов. Неусыпная борьба ведомства заставляет верных мессенджеру россиян часто переключаться между сервисами, что очень некомфортно.

Однако создатели Telegram уже нашли выход из ситуации. Бета-версия приложений для macOS и iOS демонстрируют возможность выбирать сразу несколько прокси, составляя своеобразный резервный список. Когда блокировка Роскомнадзора или прочие факторы остановят один сервис, мессенджер сразу же переключится на следующий в перечне отмеченных. Предполагается, что пользователи остальных платформ смогут полноценно пользоваться опцией ещё до конца текущего месяца.