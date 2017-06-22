Мобильные операторы в России начали зарабатывать на заблокированных сайтах

Популярные мобильные операторы "МегаФон", "Билайн" и Tele2 начали делать себе дополнительную прибыль, благодаря заблокированным в России сайтам. Об этом россияне массово пишут в социальных сетях.

По словам очевидцев, компании размещают свою рекламу на недоступных интернет-ресурсах. При переходе на заблокированную страницу, отображается информация о причине ограничения (например, решении суда). Однако, при работе в мобильной сети вышеперечисленных операторов, официальные данные дополняют рекламные баннеры.

Стоит отметить, что реклама является тематической. К примеру, Tele2 информирует пользователей о собственном сервисе Tele2 TV, который позволяет законно смотреть сериалы и кино, которые пользователь, вероятно, намеревался "спиратить". А вот сообщения от "Билайна" и "Мегафона" показывает пока не всем посетителям запрещенных страниц. Аналитики предполагают, что в настоящее время площадка проходит тестирование и вскоре станет показывать рекламу для всех абонентов. Из сетевых гигантов пока новые возможности полностью игнорирует лишь "МТС".