В Америке планируют выпустить кетчунез

Американский концерн планирует выпустить соус на основе кетчупа и майонеза.

Знаменитая компания из Питтсбурга объявила о создании нового соуса и даже предложила подписчикам выбрать название этого кулинарного деликатеса. Подписчики предложили компании сразу несколько вариантов названия нового соуса: Tomayo, Fry Sauce, Ketchonaise и многие другие.

Перед созданием такого соуса, компания Heinz в Twitter дала подписчикам проголосовать за или против этой продукции. В итоге в опросе поучаствовали 930,7 человек и 55% из них были только «за».

Однако, так как слияние кетчупа и майонеза уже использовали в странах Ближнего Востока, в Twitter компанию начали обвинять в присвоении себе известного во многих странах соуса.